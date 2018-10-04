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NewDayNews.ru

Четверг, 4 октября 2018, 12:50 мск

Новости Политика

Пенсионная реформа подкачала: россияне доверяют армии больше, чем Путину

Фото: пресс-служба Кремля

За прошедший год значительно снизилось число россиян, доверяющих президенту РФ Владимиру Путину. Впервые за последние шесть лет население стало доверять армии сильнее, чем главе государству. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, в сентябре рейтинг к президенту по сравнению с прошлым годом снизился на 17% – до 58%. Этот показатель рухнул до «докрымского уровня» – в 2013 году рейтинг президента составлял 55%.

Стоит отметить, за год немногим более чем в три раза выросло количество людей, которые считают, что глава государства «совсем не заслуживает» доверия – с 4% до 13%. Число тех, кто полагает, что президент «не вполне заслуживает» доверия увеличилось с 19% до 27%.

При этом уровень доверия россиян к армии (66%) оказался выше, чем главе государства. Социологи указывают, что жители России стали больше доверять армии, чем президенту впервые за последние шесть лет.

Эксперт «Левада-центра» Денис Волков в комментарии газете «Коммерсантъ» объяснил эту ситуацию контрастом предвыборных обещаний с пенсионной реформой, который стал для людей шоком. Как отметил социолог, президентский рейтинг заметно упал еще в начале 2018 года, однако выборная кампания подняла его. «После выборов… мобилизация сторонников (Путина – прим. ред.) закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста», – заключил Волков. Он также отметил, что предпосылки к повышению рейтинга в ближайшее время отсутствуют.

Стоит отметить, что за последний год заметно снизился уровень доверия не только к президенту, но и ко всем остальным основным институтам власти, достигнув показателей 2012-2013 годов. Так, ФСБ и спецслужбам сейчас доверяют 50% россиян (год назад – 57%), прокуратуре – 29% (в прошлом году – 33%), правительству – 27% против 35% годом ранее, Совету Федерации – 25% (год назад – 35%), Госдуме – 23% против 33% в 2017 году. Церковь пользуется доверием у 48% респондентов, благотворительные организации – у 38%, СМИ и полиция – у 31%.

Опрос также показал, что наименьшим доверием россиян пользуются крупный бизнес и партии (доверяют по 16%).

Всероссийский опрос проведен 20-26 сентября среди 1600 человек в 136 населенных пунктов, 52 регионах России методом личного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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