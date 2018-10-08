Президент РФ Владимир Путин остается российским политиком, которому россияне доверяют больше, чем остальным, но его рейтинг на фоне пенсионной реформы значительно упал. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Менее чем за год уровень доверия населения к Путину рухнул на 20%. Так, в ноябре прошлого года главе государства доверяли 59% респондентов, в июне текущего года – 48%, а в сентябре – только 39%.

Меньше стали доверять россияне и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу (15% сейчас против 23% год назад и 19% в июне 2018-го). Доверие жителей России также падает к министру иностранных дел Сергею Лаврову: сейчас ему верит каждый десятый участник опроса. В июне этот показатель составлял 14%, осенью прошлого года – 19%.

При этом глава правительства Дмитрий Медведев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов прибавили за три месяца к своему рейтингу по 1%. Жириновскому доверяют 15% опрошенных, премьер-министру – лишь 10%, главному коммунисту страны – 8%. Также самую малость прибавил оппозиционный политик Алексей Навальный – сейчас ему доверяют 3% россиян, а год назад и минувшим летом – 2%.

Почти каждый пятый респондент (18%) признались, что никто из политиков не заслужил их доверия.

Лидером антирейтинга остается Дмитрий Медведев. Сейчас ему не доверяет 31% россиян, год назад таких насчитывалось 19%, а минувшим летом – уже 30%. За ним идет Владимир Жириновский – доля участников опроса, которые не верят ему, за год увеличилось с 18% до 20%. На третьем месте – Владимир Путин: за год число тех, кто не доверяет ему, выросло почти вдвое (с 7% до 13%).

В тоже время, как следует из результатов опроса, оппозиционные политики Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Алексей Навальный за последний год уменьшили число своих ненавистников. Лидер партии «Яблоко» – почти в три раза (с 11% до 4%), Собчак – с 14% до 4%, Навальный – с 10% до 3%.

Всероссийский опрос проведен 20-26 сентября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Ранее «Левада-центр» сообщал, что доверие к Путину вернулось на уровень, который социологи фиксировали до воссоединения Крыма с Россией. Специалисты отмечали, что впервые за последние шесть лет население стало доверять армии сильнее, чем главе государству. Согласно результатам исследования, в сентябре рейтинг президента по сравнению с прошлым годом снизился на 17% – до 58%. Этот показатель рухнул до «докрымского уровня» – в 2013 году президенту доверяли 55% россиян.

В минувшую пятницу, 5 октября, фонд «Общественное мнение» сообщил, что за последнюю неделю электоральный рейтинг Путина снизился с 47% до 45%. Это произошло после того, как резонансный закон о повышении пенсионного возраста был окончательно принят Госдумой. В мае 2018-го, до объявления пенсионной реформы, за Путина готовы были проголосовать 64% россиян, в июне – только 56%. Затем рейтинг главы государства колебался на уровне 46-47%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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