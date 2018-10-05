Пенсионная реформа рекордно обвалила рейтинги Путина и «Единой России»

Электоральный рейтинг парии «Единая Россия» после окончательного принятия закона о повышении пенсионного возраста рекордно снизился, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, то за партию власти отдали бы голоса 31% избирателей, следует из данных опроса. Это наихудший показатель с 2008 года, когда ФОМ начал проводить исследование отношения россиян к партиям, президенту и премьеру РФ. Напомним, десять лет назад рейтинг «Единой России» достигал 54%.

С июня текущего года, когда кабинет правительства объявил о проведении пенсионной реформы, рейтинг ЕР упал с 46% до 40% и колебался на уровне 34-35%. Стоит отметить, что в 2013 году, до воссоединения Крыма с России, за едроссов готовы были проголосовать 39% россиян, затем рейтинг ЕдРа пошел резко вверх и достиг максимального показателя в 2015 году – 55%.

Согласно опросу, по 14% россиян готовы поддержать КПРФ и ЛДПР, тогда как в июне за эти партии изъявили желание проголосовать по 9% граждан. «Справедливая Россия» нашла поддержку лишь у 4% избирателей.

За последнюю неделю снизился рейтинг и у президента России Владимира Путина – с 47% до 45%. Отметим, что такое же минимальное значение показателя поддежки президента было зафиксировано в «докрымский» период – в 2013 году.

В мае 2018-го, до объявления пенсионной реформы, за Путина готовы были проголосовать 64%, а в июне – только 56%. Затем рейтинг главы государства колебался на уровне 46-47%.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин получили бы поддержку по 10% респондентов. Остальные кандидаты, участвовавшие в президентских выборах в марте 2018 года, довольствовались бы не больше 1%.

Скриншот с телеграм-канала «После выборов»

Напомним, 27 сентября Госдума в третьем чтении силами депутатов ЕР одобрила внесенный в парламент правительством РФ и поддержанный президентом законопроект о повышении пенсионного возраста. 3 октября документ утвердил Совет Федерации, и в этот же день закон подписал президент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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