Оружейный плагиат: США наладят производство российского оружия для дестабилизации ситуации в мире

Руководство спецназа армии США намерено наладить на территории Штатов производство российского оружия, пишет американское аналитическое издание The National Interest. По его данным, командование специальных операций США уже предложило гранты компаниям, в рамках которых будут «раскрыты и улучшены технологии пулемета Калашникова, крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», а также произведены их копии», приводит выдержку из публикации РИА «Новости».

Стоит отметить, что для получения гранта существует ряд условий. Так, будущие производители копий российского оружия должны воссоздать необходимые чертежи самостоятельно, оружие должно производиться на территории США и полностью из американских комплектующих и материалов. Еще одно условие – в производстве могут быть задействованы исключительно граждане США.

Издание также пишет, что РПК и «Утес» – лишь начало. В дальнейшем командование спецназа армии США намерено скопировать оружие и других стран. Вероятно, данная инициатива связана с желанием властей США снабжать оружием группировки в различных регионах мира для дестабилизации ситуации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.10.18

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