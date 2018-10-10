В «Ростехе» и «Калашникове» ответили на новости из США о копировании российских пулеметов

Госкорпорация «Ростех» отреагировала на публикацию издания The National Interest о планах США наладить производство копий российский пулеметов. В госкорпорации эти планы назвали «воровством». «Идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам – пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря – о воровстве», – цитирует РИА «Новости» слова представителя «Ростеха».

В концерне «Калашников» отреагировали на сообщение о намерениях американцев несколько иначе. В частности, там заявили, что желание США производить пулеметы, аналогичные российским, доказывает надежность российского оружия. «Об этих планах нам не известно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия»,– сказали в концерне.

Как писал «Новый День», командование специальных операций (SOCOM) США обратилось к американским производителям с просьбой создать аналог российских ручного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВТ «Утес».

Издание также пишет, что РПК и «Утес» – лишь начало. В дальнейшем командование спецназа армии США намерено скопировать оружие и других стран. Вероятно, данная инициатива связана с желанием властей США снабжать оружием группировки в различных регионах мира для дестабилизации ситуации.

Два года назад уже сообщалось, что SOCOM изучает возможность выпуска аналогов российского оружия. Газета The Washington Post писала, что американские компании попросили начать разработку автомата Калашникова, снайперской винтовки СВД, российских пулеметов, а также авиавооружение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.10.18

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