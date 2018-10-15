Трамп допустил причастность Путина к отравлениям и убийствам

Президент США Дональд Трамп заявил: «Наверное», отвечая на вопрос в эфире телеканала CBS News, согласен ли он с тем, что его российский коллега Владимир Путин «замешан в убийствах и отравлениях». Он также акцентировал внимание на том, что, по его мнению, был «очень жесток» в ходе личного общения с российским лидером. «У нас с ним была встреча. Это была очень сложная встреча, но очень хорошая», – охарактеризовал Трамп встречу с Путиным в Хельсинки.

«Вы не знаете, о чем я говорил с ним на встрече перед пресс-конференцией (в Хельсинки – прим. ред.)», – подчеркнул Трамп. Тем не менее, журналистка настаивала на том, что американский лидер никогда не говорил ничего «жесткого» в адрес своего российского коллеги публично. «Я этого не делал? Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы», – заявил на это глава государства, добавив, что его предшественник Барак Обама «отдал России часть Украины».

«Вы согласны с тем, что Владимир Путин участвует в убийствах? В отравлениях?», – спросила его журналистка. «Наверное, да. Наверное», – отреагировал на это Трамп. Он также допустил вмешательство России и Китая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина является «более серьезной проблемой».

Ранее Трамп уже соглашался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в том, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с большой вероятностью стоит Россия. Но говорить об однозначной вине Кремля Трамп тогда не стал. В августе Вашингтон объявил о введении нового пакета антироссийских санкций из-за «дела Скрипаля». В госдепе особо подчеркивали, что именно российские власти «использовали химическое или биологическое оружие в нарушение международного права».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.10.18

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