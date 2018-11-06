Назван «виновник» срыва встречи Путина и Трампа в Париже

Полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже 11 ноября отменены по просьбе французского лидера Эмманюэля Макрона.

Президент Франции не понравилось, что российско-американский саммит на высшем уровне мог привлечь намного больше внимания, чем мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, и таким образом «затмить» подготовленные французскими властями встречи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированного европейского дипломата.

«Буквально так это и было сформулировано, – сказал источник. – Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви».

Ранее, 5 ноября Трамп заявил, что встреча с президентом России в Париже 11 ноября не состоится, добавив, что переговоры можно будет провести в конце ноября – в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также подтвердил невозможность встречи лидеров двух стран в Париже, сославшись на насыщенный график мероприятия, посвященного столетию окончания Первой мировой войны. По его словам, Путин и Трамп смогут пересечься «в Париже «на ногах» и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте», передает «Интерфакс».

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Общение тет-а-тет продлилось более двух часов. Оба лидера позитивно оценили переговоры. Президент США заявлял, что состоялась «отличная встреча». Впрочем, американские СМИ и наблюдатели сочли саммит провальным. Они обвинили Трампа в госизмене и сговоре с Путиным. По мнению прессы, Трамп занял слишком дружелюбную позицию в отношении Путина и подарил российскому лидеру «огромную дипломатическую победу».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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