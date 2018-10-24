Трамп дал ответ на предложение Путина встретиться в Париже

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение российского коллеги Владимира Путина провести двухстороннюю встречу 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Свою инициативу глава российского государства озвучил накануне на встрече с советником по национальной безопасности Штатов Джоном Болтоном. Позже Кремль анонсировал встречу лидеров двух стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители внешнеполитических команд России и США достигли предварительной договоренности о проведении двустороннего саммита президентов в Париже на мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны.

«Я думаю, мы, вероятно, встретимся, – приводит слова Трампа агентство Reuters. – Встреча еще не подготовлена, но, скорее всего, мы увидимся». По словам американского лидера, в настоящее время этот вопрос обсуждается.

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Общение тет-а-тет продлилось более двух часов. Оба лидера позитивно оценили переговоры. Президент США заявлял, что состоялась «отличная встреча». Впрочем, американские СМИ и наблюдатели сочли саммит провальным. Они обвинили Трампа в государственной измене и сговоре с Путиным. По мнению прессы, Трамп занял слишком дружелюбную позицию в отношении Путина и подарил российскому лидеру «огромную дипломатическую победу».

Болтон прибыл в Россию 22 октября, чтобы обсудить российско-американские отношения и продолжить двусторонний диалог, состоявшийся в Хельсинки. По словам Ушакова, во время переговоров с Болтоном обсуждались вопросы о дальнейших контактах на высшем уровне, передает РИА «Новости».

В свою очередь, Болтон заявил в комментарии «Интерфаксу», что лидеры двух стран обсудят в Париже возможность проведения очередной полноформатной встречи в Вашингтоне в будущем году, после которой последует ответный визит Трампа в Москву.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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