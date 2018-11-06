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NewDayNews.ru

Вторник, 6 ноября 2018, 17:56 мск

Новости Политика

На сувенирной монете с Путиным и Трампом допустили опечатки

Фото: kremlin.ru

В интернет-магазине White House выставили на продажу монету, посвященную встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом надпись на сувенире содержит три опечатки.

Фото: www.whitehousegiftshop.com

На одной стороне монеты изображены лидеры России и США, на второй – Хельсинкский кафедральный собор. В надписях на русском языке дизайнеры допустили три ошибки – «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинcкий саммит».

Монету с опечатками можно купить на сайте за 100 долларов.

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Финляндии 16 июля. Лидеры двух держав беседовали более двух часов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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