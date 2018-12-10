Впервые руководителем военной разведки России стал моряк

Вице-адмирал Игорь Костюков возглавил Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщают федеральные информагенства со ссылкой на информированные источники. Отметим, что неофициальное военную разведку называют Главным разведывательным управлением (ГРУ). Данное силовое ведомство возглавил военный моряк впервые в современной истории России.

По данным собеседника «Интерфакса», Костюков получил новое назначение в конце прошлой недели. До этого он временно исполнял обязанности предыдущего начальника ГРУ генерал-полковник Игоря Коробова, скончавшегося 21 ноября на 63-м году жизни после тяжелой и длительной болезни. Ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ.

Официального подтверждения информации о новом назначении Костюкова со стороны Кремля пока не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не видел соответствующего указа главы государства.

Игорь Костюков родился в 1961 году в Амурской области. Имеет военно-морское образование. После окончания Военно-дипломатической академии служил в ГРУ. Костюков участвовал в руководстве военной операцией в Сирии. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России. Известно, что имя Костюкова значится в санкционных списках США.

Историческим названием военной разведки является Главное разведывательное управление (ГРУ), которое появилось в 1942 году. Название ГРУ просуществовало до 2010 года, когда эта структура получила новое наименование – Главное управление Генштаба ВС РФ. В начале ноября президент РФ Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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