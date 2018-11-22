В Москве умер начальник военной разведки России

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов накануне скончался в возрасте 62 лет, сообщает Минобороны РФ. Причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь, уточнили в ведомстве. В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким Игоря Коробова.

Коробов родился 3 августа 1956 года в Смоленской области. В ВС России он служил с 1973 года, а с 1985 года работал в военной разведке на разных должностях.

В январе 2016 года Коробов возглавил Главное управление Генштаба после того, как скоропостижно умер его предшественник генерал-полковник Игорь Сергун. За годы службы генерал-полковник, Герой России Игорь Коробов был награжден многими орденами и медалями.

Стоит отметить, что историческим названием военной разведки является Главное разведывательное управление (ГРУ), которое появилось в 1942 году. Название ГРУ просуществовало до 2010 года, когда эта структура получила новое наименование – Главное управление Генштаба ВС РФ. В начале ноября президент России Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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