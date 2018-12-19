Мутко ушел с поста главы Российского футбольного союза

Виталий Мутко уволился с поста президента Российского футбольного союза (РФС). О его уходе было объявлено на заседании исполкома организации. Временно исполняющим обязанности главы РФС назначен Сергей Прядкин.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Претендентами на пост главы организации являются Александр Алаев и Александр Дюков.

Алаев исполнял обязанности президента РФС с декабря 2017 года, когда Мутко приостановил свою деятельность на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде, где он обжаловал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр.

Дюков входит в исполком РФС с 2014 года, с 2008 по 2017 год он был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».

Виталий Мутко является единственным функционером, которому удалось возглавить РФС дважды, пишет «Газета.ru». Он был президентом союза с 2005 по 2009 года. Затем стал министром спорта, а в 2015 году заменил ушедшего в отставку Николая Толстых. В 2016 году Мутко выиграл выборы и возглавил РФС на четыре года. Однако из-за допингового скандала временно приостановил свою деятельность на этом посту, а сейчас ушел окончательно. Таким образом, чиновник теперь никак не связан со спортом. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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