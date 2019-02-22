Глава «Газпром нефти» возглавил Российский футбольный союз

В ходе внеочередной конференции Российского футбольного союза, которая состоялась сегодня, 22 февраля, был избран президент организации. Этот пост занял гендиректор «Газпром нефти», председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года. За его кандидатуру делегаты проголосовали единогласно.

Кандидатуру гендиректора «Газпром нефти» выдвинули 63 организации-члены РФС. Должность президента стала вакантной после отставки вице-премьера Виталия Мутко в декабре 2018 года.

Дюков заявлял, что в случае избрания на пост президента РФС покинет ФК «Зенит». Он был президентом клуба с 2008 по 2017 годы. За это время «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды – обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Москва, Иван Гридин

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