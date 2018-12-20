Путин исключил реставрацию социализма в России

На большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Россия не вернется к социалистическому строю. По мнению президента, реставрация социализма в полной мере невозможна.

Журналист задал вопрос о социальной справедливости, на которую есть запрос в обществе, и о том, возможна ли реставрация социализма в России. Глава государства заявил, что возврат к социализму невозможен.

«Возможны элементы, но это всегда связано с тем, что расходы больше доходов, а это заведет экономику в тупик», – заявил Путин.

По словам президента, если же говорить про социализацию с точки зрения справедливого распределения ресурсов, выстраивания политики государства так, чтобы снизить число бедных, обеспечить людей услугами здравоохранения и образования, то на это направлена политика российских властей в настоящее время.

Согласно опросам «Левада-центра», в 2018 году число россиян, которые жалеют о распаде Советского Союза, достигло максимального значения за последние десять лет. По мнению социологов, тенденция роста таких настроений среди возрастных россиян обуславливается проводимой в России пенсионной реформой и романтизацией всего советского среди молодежи, которая плохо знает историю.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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