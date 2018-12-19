Из-за пенсионной реформы число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десять лет

В 2018 году число россиян, которые жалеют о распаде Советского Союза, достигло максимального значения за последние десять лет. По мнению социологов, причиной ностальгии по СССР для старшего поколения стала пенсионная реформа, а для молодежи – плохое знание истории.

По данным опроса «Левада-центра», 66% россиян жалеют о развале Союза. Этот показатель не поднимался выше 61% в течение 10 лет, а в 2017 году находился на уровне 58%, пишут «Ведомости». Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году, тогда ностальгирующих по СССР было три четверти.

Среди причин, по которым не хватает Советского Союза, граждане России называют разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). 60% респондентов уверены, что распада СССР можно было избежать.

По словам экспертов, тенденция роста таких настроений среди возрастных россиян обуславливается проводимой в России пенсионной реформой. Люди стали опять идеализировать страну, где на пенсию выходили рано и на эти деньги можно было как-то прожить, поясняет политолог Алексей Макаркин. Пенсионная реформа стала не столько сама по себе шоком, сколько показателем демонтажа социального государства, с которым СССР и ассоциировался.

Противостояние с Западом из-за присоединения Крыма компенсировало массовую потребность в великодержавности, добавляет социолог «Левада-центра» Карина Пипия. В то же время романтизация всего советского среди молодежи, которая плохо знает историю может привести к переоценке или реабилитации тем, неприемлемых в постсоветской России, – оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», – отметила Пипия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

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