Провал не в счет: заместитель полпреда в ДФО по внутренней политике может возглавить пермский штаб ОНФ

Заместитель полпономичного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов может стать одним из сопредседателей пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Неудачная предвыборная кампания в Единый день голосования в сентябре 2018 года, судя по всему, в расчет не принимается, хотя в ОНФ опасаются, что переназначение чиновника может сильно ослабить региональный штаб движения Путина, так как Куранов имеет репутацию лояльного к краевой администрации общественника, пишет «Блокнот».

Издание, цитируя источников в пермском штабе ОНФ и региональной администрации, отмечает, что возвращение Григория Куранова окончательно решится после отчетно-выборной конференции штаба, которая пройдет 26 января. При этом, как сообщается, чиновник ДФО уже собрал шорт-лист предположительных кандидатов на посты сопредседателей. Среди них названы местные общественники и представители бизнес-элиты региона – директор ООО «Система медицинского консалтинга» Алексей Мельников, председатель Союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов, а также депутат местного ЗС Ирина Ивенских, которую называют креатурой экс-главы края Виктора Басаргина на момент избрания губернатором Максима Решетникова.

«Куранов уже пытался завести эти персоны в краевую администрацию с гарантией полной лояльности к губернатору. Бывшему московскому чиновнику Решетникову вроде как не интересно «играть» с ОНФ, а от действующего состава он слишком устал. На это у него и расчет», – сказал собеседник, близкий к краевой администрации. Он утверждает, что приход Куранова не слишком ждут в Пермском крае – членом команды Решетникова он уже не станет. Фактор «провальных» выборов в ЕДГ 2018 сформировал ему неприятный бэкграунд. «Никто не хочет возиться с неудачниками» – добавил собеседник издания.

При этом в самом региональном штабе ОНФ намекают, что Куранов уже делал попытки «объединиться» с действующими сопредседателями, однако нынешний состав ориентируется на федеральный центр и позицию центрального исполкома. Источник подчёркнул, что, несмотря на провал сентябрьских выборов, Куранов имеет «серьезное покровительство» среди околокремлёвских кураторов. Например, «Фонд петербургской политики» называет Куранова клиентом политолога Григория Казанкова, который запомнился участием в президентской кампании 2018 году. Целый ряд федеральных СМИ называли его куратором предвыборного проекта «Городская среда», который позже был трансформирован отдельный подпроект нацпроекта «Городская среда».

Как утверждает собеседник издания, тот факт, что нацпроект получил огромное финансирование – его реализация может стать выгодным делом как для Куранова, так и для Казанкова. При этом последний при поддержке общественника Куранова может предложить «выгодный» проект для региона, где проблема с жилыми площадями очень актуальна.

Официально комментировать возможное возвращение Куранова в администрации Пермского края отказываются. Однако в неформальной беседе один из чиновников, знакомый с ситуацией, отметил, что это попытка реванша для Куранова может закончиться неудачно. Его конфликты с Геннадием Сандыревым, действующим сопредседателем ОНФ, закончились тем, что тот стал активно искать «защитников» в Москве. Договориться с дальневосточным чиновником ему не удалось, утверждают источники.

Так или иначе, последнее слово будет за Максимом Решетниковым. Губернатор может согласиться на «авантюру» Куранова, поскольку на это его может мотивировать возможность самостоятельной внутренней политики в регионе и отсутствие критики со стороны местного штаба. Однако собеседники издания выражают сомнения, что такой вариант устроит внутриполитический блок Кремля. Как известно, Максим Решетников был избран главой Пермского края в период первой «волны ротации губернаторов», идеологом которой выступил назначенный в 2016 году первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Политика. Другие новости 25.01.19

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