Россия способна превратить НАТО в бессмысленный Альянс

России предстоит расшатывать Североатлантический Альянс с помощью налаживания двустороннего диалога с государствами, которые в него входят. По оценке экспертов, в конце концов такая тактика поставит под вопрос целесообразность существования НАТО, как площадки «для реализации политики национальной безопасности», но станет новым геополитическим вызовом для всего мира. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов подчеркнул, что отношения между РФ и НАТО сейчас складываются не лучшим образом, что вполне объяснимо. «Принцип держать врагов ближе, чем друзей в отношениях между Россией и НАТО был нарушен. Вот уже пять лет мы работаем в режиме очень ограниченных контактов. Ответственность за это было бы несправедливо возлагать только на наших западных партнеров. Справедливости ради, стоит отметить, что и Россия не очень стремилась поддержанию контактов», – сказал Кортунов.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Данилов согласился, что после украинского кризиса так и не удалось сформировать новую систему стабильных партнерских отношений РФ и НАТО.

«Под стабильными отношениями имеется в виду то, что они должны развивается в парадигме стратегической стабильности. Но для того, чтобы они так развивались, необходим стабильный диалог. Здесь у нас изначально существуют значительные проблемы. С 2014 года первоначальная реакция НАТО на украинские события была понятна, и понятно было, что вести дела, как прежде – невозможно. Но стороны так и не сформулировали то, каким образом теперь стоить диалог и взаимодействовать. Переходный период в отношениях России и НАТО слишком затянулся», – считает Данилов.

По его оценке, в перспективе взаимодействие наверняка будет осуществляться совершенно в другой плоскости. «Речь идет о том, что, если НАТО и Россия не двинутся в этом направлении, Россия и отдельные страны-члены НАТО будут искать ниши для решения вопросов на двусторонней основе», – высказал мнение Данилов и подчеркнул, что это обернется вызовом для всех.

«Для России это является вызовом, поскольку ведет к мультипликации каналов политического диалога и диалогов по безопасности. Причем, эти диалоги иногда было бы очень трудно сбалансировать, учитывая различные интересы стран-участниц Альянса», – сказал эксперт.

«С другой стороны, это является и вызовом для НАТО, который перестает в определенной мере быть площадкой для реализации национальных политик безопасности стран-частниц, как минимум, в отношении России», – уточнил также Данилов.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что в значительной степени на ситуацию с НАТО влияют отношения между США и Россией. «Тенденции, которые сейчас существуют, с точки зрения смещения трансатлантических балансов, неблагоприятны для российской стороны. Если мы рассматриваем отношения России и НАТО, то, если администрация США будет по-прежнему инструментально относиться к НАТО, для России возможности во взаимоотношениях с Альянсом будут сужаться», – подчеркнул Данилов.

В этой связи Кортунов выразил уверенность, что одной из проблем в отношениях между Альянсом и Россией является «мифологизация», которая имеет место с обеих сторон. По его словам, в НАТО одним из главных мифов является утверждение, что «едва ли основной целью России является ослабление единства Североатлантического альянса». И именно в этом ключе западные партнеры сейчас рассматривают сотрудничество между Россией и Турцией, отметил он.

Москва, Мария Вяткина

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