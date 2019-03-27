Мэр Белгорода вступил в должность под марш из «Звездных войн»

Юрий Галдун, избранный главой администрации Белгорода, принял присягу под торжественную музыку. Оказалось, что трек заимствован из киноэпопеи «Звездные войны».

Церемония вступления в должность мэра транслировалась на сайте горсовета и одновременно на канале в YouTube. «Слово для принесения присяги предоставляется Галдуну Юрию Владимировичу, прошу всех встать», – объявила замгубернатора Белгородской области Ольга Павлова. После ее слов зазвучал марш из «Звездных войн».

Подбором музыки для торжественной церемонии занималась руководитель управления культуры Людмила Грекова. Она призналась, что не знает, откуда эта мелодия. «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины – и вот результат. Недосмотрели».

Стоит отметить, что первый фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», в котором прозвучал легендарный трек, вышел на экраны в 1977 году.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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