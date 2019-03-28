Чиновница, предложившая марш из «Звездных войн» для присяги мэра, лишилась своего поста

Администрация Белгорода сообщила о кадровых перестановках, последовавших после вступления в должность нового мэра. В частности, свой пост оставила глава управления культуры Людмила Грекова.

Именно Грекова выбирала мелодию для торжественной церемонии вступления в должность нового главы городской администрации Юрия Галдуна. Мэр выходил на сцену под марш из киносаги «Звездные войны». Оплошность организаторов мероприятия не осталась незамеченной, видео разлетелось по соцсетям.

Грекова в свое оправдание сказала, что не знала, откуда эта мелодия, а просто хотела поставить что-то современное. «Я сама требую, чтобы никакой иностранщины – и вот результат. Недосмотрели», – заключила теперь уже бывшая глава белгородского управления культуры.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, Людмила Грекова написала заявление об уходе по собственному желанию.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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