Политики США устали от антироссийских санкций

Американские конгрессмены постепенно теряют интерес к инициативам, предусматривающим введение новых ограничений против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора-республиканца Марко Рубио.

«В последнее время здесь ощущается некая усталость от санкций... Надеюсь, нам удастся заручиться поддержкой большего числа людей», – отметил сенатор, который является автором законопроекта «О препятствовании иностранному вмешательству в выборы».

Члены конгресса США надеются, что публикация выводов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы подогреет интерес американских политиков к антироссийским санкциям. «Мы увидим, что те члены, которые раньше не были так вовлечены в этот вопрос, проявят больший интерес после публикации полного доклада Мюллера», – заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Американские сенаторы намерены привлечь Россию к ответственности за ее действия не только в США, но и в других государствах. Но они никак не могут договориться между собой по вопросу, как «послать Кремлю правильный сигнал».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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