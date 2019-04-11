Антироссийские санкции в Германии назвали незаконными

Санкции США, запрещающие предприятиям из Германии работать с российскими компаниями, являются нарушением международного права. Такое мнение озвучил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

По его словам, санкции, принятые в последнее время, не имеют политической цели, а лишь показывают, что США отстаивают свои экономические интересы в Европе. В частности, речь идет о планах Вашингтона нарастить экспорт американского СПГ.

«Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами», – сказал Хармс в интервью изданию OWC.

При этом политик отметил, что страны ЕС не могут кардинально повлиять на ситуацию, так как рынок США очень важен для крупного европейского бизнеса.

В то же время санкции порождают недоверие и отравляют деловые отношения ЕС с Россией. «Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться», – подчеркнул Хармс.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 11.04.19

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