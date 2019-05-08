Минпросвещения хочет улучшить демографическую ситуацию через школьное питание

Министерство просвещения РФ организовало конкурс для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» школьников в России. Максимальная цена конкурса – 7 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 29 мая, а закончить работу необходимо к середине ноября 2019 года.

Из конкурсной документации следует, что от победителя требуется проанализировать законодательство о регулировании системы питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу. Полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах, передает РБК.

Проведенный в 2017-2018 годах мониторинг показал, что 63,8% учеников ежедневно получают в школах одноразовое питание. Двухразовым питанием обеспечено 25,7% учащихся. Эти показатели необходимо увеличить, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Причины низкого охвата горячим питанием министерство видит в недостаточной компетенции регионов, отсутствии в отдельных регионах комплексных программ организации школьного питания, слабой материально-технической базе пищеблоков школ, недостаточном количестве площадей для приготовления и приема пищи, однообразии блюд в меню столовых, отсутствии системы организации специального питания для детей с сахарным диабетом, аллергией и т.д. Кроме того, ведомство связывает вытеснение горячего питания буфетной продукцией и недостаточное качество школьного питания с проблемами с поставщиками.

В Минпросвещения считают, что полноценное сбалансированное питание в школах «поможет выполнить задачи по развитию демографии в России», позволит достичь целевых показателей майских указов Владимира Путина. Например, обеспечит устойчивый естественный рост численности населения и приведет к повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

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