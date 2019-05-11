США отказали в визе российским дипломатам

Американские власти не дали визу нескольким российским представителям, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, Вашингтон нарушил обязательства, предусмотренные Соглашением 1947 года. Согласно документу США должны обеспечивать беспрепятственный проезд в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», – сообщил глава российской делегации Владимир Ермаков.

Он назвал происходящее полным абсурдом и заявил о недопустимости подобных действий с точки зрения многосторонней дипломатии.

Конференция проходила в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. В ходе переговоров рассматривались принципы, цели и пути содействия полному осуществлению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Это далеко не первый случай, когда США отказывают во въезде специалистам из России. Так эксперт по химоружию и консультант генсекретаря ООН от РФ Дмитрий Поклонский из-за отсутствия американской визы не смог принять участие в специальном брифинге во время заседания Совета Безопасности ООН, который проходил в Нью-Йорке 25 апреля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.19

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