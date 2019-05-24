Мединский ушел от ответа на вопрос о пентхаусе жены за 200 миллионов

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский в ходе посещения Новосибирска не стал комментировать информацию о пентхаусе своей жены за 200 миллионов рублей. Министр прервал журналиста, не дав задать вопрос о VIP недвижимости полностью.

«Я не хочу это комментировать», – цитирует Мединского издание НГС. «Потом как-нибудь всё скажем», – добавил он.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование, в котором утверждается, что супруге министра культуры принадлежит двуэтажный пентхаус площадью 300 квадратов в жилом комплексе на улице Ефремова в Москве. По оценке основателя ФБК оппозиционного политика Алексея Навального, квартира с просторной террасой, спортзалом и библиотекой стоит не менее 200 млн рублей. По его мнению, исходя из задекларированных доходов, семья Мединского не может позволить себе приобретение такого пентхауса. Для покупки этого жилья семье главы Минкульта пришлось бы откладывать все свои заработки до копейки с 2013 года, отметил оппозиционер.

Мединский задекларировал доходы за 2018 год в размере 41 млн рублей, за 2017 и 2016 годы – 8 и 6 млн рублей соответственно.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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