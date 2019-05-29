Чайка призвал Госдуму ужесточить закон об НКО-иноагентах

Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме предложил ужесточить законодательство о некоммерческих организациях – иноагентах. В частности, он предложил включать в реестр иностранных агентов в том числе те НКО, которые получают финансирование от российских юридических лиц, в числе учредителей которых есть иностранные компании.

Чайка рассказал о случаях получения НКО зарубежного финансирования не напрямую, а через российские дочерние структуры иностранных компаний.

«По этой причине считаем необходимым вносить поправки, позволяющие включать НКО в реестр иноагентов в том случае, если они получают финансирование от российских юрлиц, в числе учредителей которых есть иностранцы», – отметил генпрокурор. По его словам, в настоящее время «это выглядит так, что вроде бы структура как российская, но она финансируется и, по сути, все процессы управления осуществляются иностранными гражданами» (цитата по «Росбалту»).

Закон об иностранных агентах заработал в 2012 году. В реестр включают НКО, которые получают финансирование из-за рубежа и, как считают власти занимаются политикой. Сейчас в списке значатся 75 организаций. В Госдуме сегодня прозвучали данные, согласно которым финансирование НКО-иноагентов в прошлом году увеличилось более чем 20% и составило 85 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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