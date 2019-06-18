«Не надо нагнетать!»: Кремль ответил на слова Кудрина о социальном взрыве из-за бедности россиян

В Кремле прокомментировали слова главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина о рисках социального взрыва в России при дальнейшем росте уровня бедности в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с опасениями руководителя СП, назвав подход Кудрина при оценке уровня бедности в РФ гипертрофированным.

В Кремле признали, что в стране выросло число людей, чьи доходы сократились, из-за «внешней экономической конъюнктуры» и «процессов, которые происходят в российской экономике». Однако говорить о росте бедности, по словам пресс-атташе главы государства, «в данном случае нельзя», передает «Интерфакс».

Как отметил Песков, «формулировки на счет каких-то взрывов и так далее – мы не можем с этим согласиться». Он подчеркнул, что слова Кудрина о социальном взрыве можно отнести к «эмоциональным проявлениям».

«То есть в плане наличия проблемы (бедности в РФ – прим. ред.), безусловно, да – об этом хорошо известно. Это никто не скрывает, – заявил пресс-секретарь президент, добавив, что «гипертрофированно ее оценивать мы считаем неверным».

Песков также указал, что глава государства «считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума первоочередной», заметив, что на решение проблемы бедности нацелены многие нацпроекты.

Как сообщал «Новый День», глава СП Алексей Кудрин в авторской программе Владимира Познера на Первом канале заявил, что бедность в России «стала позором» – в стране с таким уровнем ВВП на душу населения не должно быть такого числа бедных, особенно в семьях с детьми. По словам главного аудитора, на сегодняшний день в стране за чертой бедности оказалось 12,5 млн человек. Кудрин отметил, что «70% бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети». По его словам, такое большое количество бедных в стране – «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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