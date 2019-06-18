Кудрин прогнозирует социальный взрыв в стране из-за роста бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил «социального взрыва», если в России не замедлится рост уровня бедности. Так он ответил на вопрос в авторской программе Владимира Познера на Первом канале. По словам главного аудитора, на сегодняшний день в стране за чертой бедности оказалось 12,5 млн человек.

Он выразил беспокойство тем, что «70% бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети». Алексей Кудрин отметил, что в стране с таким уровнем ВВП на душу населения бедность «стала позором». По его словам, проблемой российской экономики являются не санкции и не снижение цен на нефть, а внутренние проблемы и неспособность провести необходимые преобразования, вместо которых доля государства в экономике, напротив, увеличивается, а конкуренция и частная инициатива уменьшаются.

«Страна последние шесть лет не использовала свой шанс… Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма», – сказал Кудрин.

В связи со сложившейся ситуацией он призвал принять ряд мер, которые позволят снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Кудрин отметил, что они разработаны, и часть из них реализуется сегодня, «например, материнский капитал». «Из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», – полагает глава Счетной Палаты, добавив, что эти затраты посильны для бюджета страны.

Как писал «Новый День», в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в начале июня, Кудрин заявил, что не верит, что российская экономика в ближайшие годы будет расти темпами выше мировых. Именно такую задачу в новом майском указе поставил президент РФ Владимир Путин. В частности, он назвал одной из главных целей выход России на экономический рост выше среднемирового уже к 2024 году.

По оценкам главы Счетной палаты, потенциал роста отечественной экономики в ближайшие годы составляет «около 2% и ниже». «Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового роста», – сказал Кудрин, отметив, что, по его оценкам, рост экономики в 2019 году будет ниже официального прогноза Минэкономразвития в 1,3% и составит менее 1%.

Глава СП предложил меры для улучшения экономической ситуации в стране. По его словам, необходимо провести реформы судебной системы, правоохранительных органов, системы государственного управления и взаимоотношений федерального центра и регионов, а также повысить финансирование сфер образования и технологий. Кудрин убежден, что без этих мер России не удастся добиться прогресса.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Счетной палаты уже высказывал сомнение в достижимости целей майского указа президента РФ.

В мае 2018 года президент РФ поручил кабинету министров к 2024 году обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность в два раза, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др. В указе главы государства перечислены 12 приоритетных национальных проектов, которые кабмин должен разработать либо скорректировать в срок до 1 октября. В их числе – демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и экспорт.

Москва, Иван Гридин

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