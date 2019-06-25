Глава Ингушетии объявил об уходе с поста

Юнус-Бек Евкуров заявил об уходе с поста главы Ингушетии. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики», – говорится в заявлении Евкурова на официальном сайте.

«Я свой выбор сделал, – продолжает глава Ингушетии. – Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики».

Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. 9 сентября 2018 года решением депутатов Народного Собрания был избран главой республики на очередной срок, который истекает в 2023 году.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

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