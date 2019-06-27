СМИ прочат Евкурову пост замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров получит новую должность в Москве.

По сведениям источников газеты «Коммерсантъ» в окружении ушедшего в отставку руководителя Ингушетии, Евкуров будет назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщал «Новый День», 24 июня Евкуров объявил об уходе с поста главы Ингушетии. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Свое решение Евкуров объяснил тем, что он должен нести ответственность за разобщенность населения республики. «Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики», – отметил он. Евкуров отверг появившиеся в СМИ сообщения, что его решение было связано с массовыми протестами осени 2018 года, вызванными соглашением об утверждении административной границы с соседней Чечней.

Накануне президент РФ Владимир Путин принялдосрочную отставку Евкурова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Сегодня новый руководитель республики был представлен властям Ингушетии. Калиматов заявил журналистам, что не собирается устраивать кадровые чистки в республике и будет применять индивидуальный подход. Он добавил, что главным приоритетом в работе будет социально-экономическое развитие республики, передает РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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