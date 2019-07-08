Евкуров получил звание генерал-лейтенанта и должность замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Президент Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо перевода Евкурова на новую должность Путин присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта. Указ датирован 8 июля и вступает в силу со дня подписания.

Как сообщал «Новый День», 24 июня Евкуров объявил об уходе с поста главы Ингушетии. Он обратился к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий. Свое решение Евкуров объяснил тем, что он должен нести ответственность за разобщенность населения республики. «Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики», – отметил он. Евкуров отверг появившиеся в СМИ сообщения, что его решение было связано с массовыми протестами осени 2018 года, вызванными соглашением об утверждении административной границы с соседней Чечней.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Калиматов заявил журналистам, что не собирается устраивать кадровые чистки в республике и будет применять индивидуальный подход. Он добавил, что главным приоритетом в работе будет социально-экономическое развитие республики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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