Стали известны кандидаты на пост главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного Собрания Ингушетия три кандидатуры на пост главы республики. Как сообщила пресс-служба ингушского парламента, это депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший специалист «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Согласно региональному законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, которые имеют депутатов в Госдуме и заксобраниях соответствующих регионов. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.

Ранее, 24 июня, бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил тем, что он должен нести ответственность за разобщенность населения республики. «Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики», – отметил он и отверг появившиеся в СМИ сообщения о связи такого решения с массовыми акциями протеста против новой административной чечено-ингушской границы.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Позже Евкуров был назначен заместителем министра обороны РФ.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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