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NewDayNews.ru

Четверг, 29 августа 2019, 15:03 мск

Новости Политика

У красноярского депутата отобрали жилье, купленное на подаренные деньги

В Красноярском крае у депутата отобрали квартиру, потому что он не смог объяснить происхождение средств на ее покупку. Народный избранник утверждал, что деньги ему подарили.

Как сообщили в краевой прокуратуре, член Ачинского городского Совета депутатов и его супруга в 2017 году приобрели две квартиры общей стоимостью почти 10 млн рублей. Установлено, что эта сумма превышает официальный доход семьи за последние три года.

«Основанием для обращения в суд послужили материалы, полученные в ходе прокурорской проверки исполнения требований Федеральных законов «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О противодействии коррупции»», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ответчики уверяли, что деньги им подарили. Однако проверка выяснила, что у человека, который якобы преподнес столько крупный «подарок», попросту отсутствовала финансовая возможность передать столько денег семье депутата.

В результате Ачинский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с депутата около 3,5 млн рублей, являющихся эквивалентом стоимости части квартиры в Сочи, и обращении в доход государства квартиры, принадлежащей его супруге на праве собственности, стоимостью 5,4 млн рублей. Требования судом удовлетворены в полном объеме.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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