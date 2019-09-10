Кремль ответил на планы Киева вернуть из России еще 113 украинцев

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о сроках следующего обмена заключенными с Украиной. При этом он отметил, что этот процесс необходимо продолжать, указав, что первому обмену предшествовала длительная подготовительная работа.

По словам Пескова, «есть понимание», что процесс обмена нужно продолжать, тем более это соответствует минским договоренностям.

«Давайте не будем забывать, что недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная, – отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов, и добавил, что в связи с этим «пока говорить о сроках следующего обмена преждевременно».

Ранее сегодня уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина намерена вернуть еще 113 граждан, осужденных и отбывающих наказание в России. В минувшие выходные о втором этапе обмена говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что на этот раз может быть поднят вопрос о выдаче участников организаций, признанных в России экстремистскими.

Как сообщал «Новый День», Напомним, 7 сентября Москва и Киев обменялись заключенными по схеме «35 на 35»: на Украину вернулись 35 ее граждан, в Россию – 12 россиян, 1 гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины, обвиненных на родине в госизмене.

Стоит отметить, что в последний момент без объяснения причин был снят с обмена гражданин России Руслан Гаджиев. В то же время на Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, и украинские моряки, задержанные за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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