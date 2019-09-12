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NewDayNews.ru

Четверг, 12 сентября 2019, 17:04 мск

Новости Политика

Совет ЕС продлил до марта 2020 года индивидуальные санкции против России

Совет Евросоюза принял решение о продлении индивидуальных санкций. В отношении лиц из «черного списка» действуют ограничения на поездки в страны ЕС, их активы заморожены.

Само решение о продлении санкций было принято лидерами Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня. Совет ЕС официально утвердил продление ограничительных мер до 15 марта 2020 года.

Санкции были введены в 2014 году и неоднократно продлевались. В «черный список» входит 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

В Госдуме РФ заявили, что Москва не оставит подобные действия без внимания и подготовит соответствующий ответ, передает RT. «Санкции – не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу», – отметил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, ограничительные меры не наносят такой существенный вред России, на который рассчитывают в ЕС. От санкций несет потери не РФ, а вся международная общественность.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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