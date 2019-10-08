Выходец из спецслужб: ФСИН обрела нового руководителя

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю, а до этого на протяжении семи лет, в 2011-2017 годах, руководил управлением спецслужбы в Республике Коми.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин уволил прежнего директора ФСИН Геннадия Корниенко. Соответствующий указ был обнародован 3 октября. Корниенко, выходец из ФСБ, руководил ФСИН с 2012 года. Он был отправлен в отставку после того, как ему исполнилось 65 лет, – это предельный возраст нахождения на госслужбе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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