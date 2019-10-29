Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле пока не знакомы с подробностями исследования, методологией и точными формулировками вопросов, однако собираются изучить эту тему. «Безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов», – отметил Песков (цитата по РИА «Новости»).

Он добавил, что для установления причин таких страхов необходим тщательный анализ. По мнению официального представителя Кремля, здесь сложно делать обобщающие выводы. «Есть какие-то резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток», – отметил он. Однако, подчеркнул Песков, здесь «нужен более глубокий анализ», основанный не на эмоциях, а на «реальных процессах и событиях». В Кремле пока не планируют проводить такой анализ, заключил пресс-секретарь главы государства, однако допустил такое исследование в будущем.

Ранее сегодня «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал главные страхи россиян. Выяснилось, что больше всего жители России боятся болезни детей или близких. На втором месте – угроза мировой войны, на третьем – произвол властей и беззаконие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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