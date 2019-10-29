Россияне больше всего боятся болезней, войны и произвола властей

Социологи «Левада-центра» выяснили, чего больше всего россияне боятся сегодня. Оказалось, что самым главным страхом большинства жителей РФ на протяжении последних 25 лет остается болезнь детей или близких. Такой ответ дали 61% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 26 сентября по 2 октября. На втором месте – угроза мировой войны (42%), на третьем – произвол властей и беззаконие (33%). Почти столько же россиян признались, что опасаются проблем с собственным здоровьем.

Еще 31% опрошенных назвали своим главным страхом бедность и нищету, 30% бояться СПИДа, 28% опасаются возврата к массовым репрессиям, 26% – боятся смерти, 23% – ужесточения политического режима, 22% – нападения преступников.

Из данных опроса также следует, что 19% респондентов бояться старости, 18% опасаются лишиться сбережений, а 16% – потерять работу.

Опрос «Левада-центра» проводился среди 1601 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах методом личного интервью на дому у респондента. Вопросы были закрытыми, уровень страха оценивался по пятибалльной шкале.

«Левада-центр» включен внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

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