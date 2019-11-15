США посулили Египту санкции в случае закупок российских Су-35

Госдепартамент США и Пентагон предостерегли Египет от покупки российских истребителей Су-35. В противном случае Каиру будет грозить введение санкций. Об этом говорится в письме главы Госдепа Майка Помпео и шефа Пентагона Марка Эспера, направленном египетским властям, пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, в послании отмечается, что новые крупные оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят сотрудничество США и Египта в сфере обороны и оказания помощи в вопросах безопасности.

Также в письме указывается о риске санкций в связи с принятым в прошлом году законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CATS), цель которого – воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.

Издание отмечает, что Пентагон уже предупредил командование ВВС Египта «о потенциальной ответственности.

Представитель Госдепартамента США, Пентагон и Совет национальной безопасности отказались от комментариев.

Напомним, в марте текущего года источники газеты «Коммерсант» сообщили о заключении контракта между Россией и Египтом на поставку более 20 истребителей Су-35 и боеприпасам к ним на сумму около $2 млрд. Отмечалось, что контракт вступил в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут стартовать в 2020-2021 годах. Источник «Интерфакса», в свою очередь, отмечал, что Россия уже начала производство истребителей Су-35 для Египта. Между тем в Рособоронэкспорте не подтвердили подписание контракта на поставку Су-35 Каиру.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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