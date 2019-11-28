Кабмин хочет наказывать губернаторов за низкие доходы казны

Правительство намерено привлекать губернаторов дотационных регионов к дисциплинарной ответственности и снижать дотации на 2021 год, если доходы регионального бюджета не растут, а размер финансовой помощи субъектам РФ не сокращается. Соответствующие меры разработало Министерство финансов. Их цель – стимулировать регионы формировать реалистичные параметры казны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления кабмина, разработанный Минфином.

Документ устанавливает требования к соглашениям, заключаемых между регионами и правительством РФ по социально-экономическому развитию и оздоровлению госказны. Под действие постановления подпадают регионы, доля федеральных дотаций в бюджетах которых превышала 40% объема собственных доходов в течение двух из трех последних финансовых лет, и субъекты, получающие дотации для сбалансированности бюджетов.

Сейчас в этот список входят 13 регионов, получающие значительные суммы в виде дотаций из федеральной казны: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Алтай, Тыва, Бурятия, Карелия, Камчатский край, Крым и Севастополь.

Минфин предлагает включить в список обязательств властей этих регионов снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых доходов. В случае невыполнения данных требований, губернаторов ждет сокращение объема дотаций на предстоящий год и дисциплинарное наказание.

В Совете Федерации отнеслись к инициативе скептически. По мнению зампреда комитета по экономической политике Совфеда Сергея Калашникова, губернаторов, которые не справляются с ростом налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов следует увольнять. Сенатор заявил, что не верит в эффективность предложенных мер. «Что такое административное наказание для губернатора, кто его будет налагать? Если глава субъекта не справляется, снимать его надо», – полагает политик, заметив, что в России насчитывается только 17 регионов-доноров, остальные – дотационные.

Напомним, в апреле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении новой систему оценки губернаторов. Отныне работу глав регионов будут оценивать по 15 специальным критериям, в их числе – уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики, уровень реальной зарплаты, уровень бедности, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, и др. Политологи к новой системе отнеслись скептически, указав, что ее эффективность покажет только практика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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