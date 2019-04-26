Кремль вводит новую систему оценки губернаторов: ее эффективность под вопросом

Оценивать работу губернаторов российских регионов будут по 15 специальным критериям, соответствующий указ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин. Между тем, эксперты к новой системе отнеслись довольно скептически, отметив, что ее эффективность покажет только практика. При этом политологи не исключают, что результаты этой работы будут носить закрытый характер.

Согласно указу главы государства, в перечень оцениваемых показателей вошли:

1. Уровень доверия к власти (президенту, правительству, главам регионов)

2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики

3. Численность занятый в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях

5. Уровень реальной заработной платы

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением кроме федеральных проектов и ассигнований федерального бюджета

7. Уровень бедности

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

9. Естественный прирост населения

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия

11. Уровень доступности жилья

12. Доля городов с благоприятной средой

13. Качество окружающей среды

14. Уровень образования

15. Доля соответствующих нормативам автомобильных дорог регионального значения и в городах субъекта РФ

Методику расчета уровня доверия к власти должна разработать администрация президента до 1 июня. В этот же срок правительство вместе с рабочей группой Госсовета должно представить схему расчета по остальным критериям. На основе новой системы оценки работы губернаторов по регионам будут распределяться федеральные гранты.

Новая схема оценки работы глав регионов разработана в связи с повышением внимания к выполнению национальных проектов, полагает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов. При этом собеседник РИА «Новый День» достаточно скептически отнесся к системе. «Очень тяжело сравнивать абсолютно различные российские регионы по каким-то единым критериям – несмотря на то, что как я понимаю, сравниваться будет динамика, – пояснил эксперт. – Скорее всего, будет уделяться большое внимание совокупности всех критериев. Сделано это непосредственно в связи с повышенным вниманием к национальным проектам – большинство этих критериев напрямую дублируют задачи по нацпроектам. И видимо, нынешний состав администрации президента считает, что оценивать губернаторов следует именно таким образом».

Окончательная оценка по новому подходу будет зависеть от практических результатов работы глав регионов, считает Фетисов, и от того, насколько точно сработает система государственной статистики. «На практике к системе Госстата очень много вопросов, и даже в Кремле не раз признавали, что эти вопросы есть, – обратил внимание политолог. – Пока рано говорить, как будет работать эта система. Только практика покажет эффективность – или неэффективность такого подхода».

Выводы Росстата порой доходят до откровенного абсурда – например, когда Москва внезапно оказывается одним из регионов-лидеров по добыче нефти в России, и только из-за того, что здесь зарегистрирован ряд нефтяных компаний.

Безусловно, система оценки станет одним из методов стимулирования наиболее успешных руководителей, однако новые критерии все же не превратятся в основной инструмент оценки их деятельности, считает Фетисов. «Многое будет зависеть от политического момента, от политической ситуации в регионе, – пояснил эксперт. – Прецедент – ситуация со Светланой Орловой, которая проиграла выборы во Владимирской области. Ее можно назвать достаточно эффективным губернатором-управленцем, у нее были определенные успехи, но вместе с тем отношения с жителями и местными элитами были абсолютно провальными. Это тот случай, когда человек был достаточно эффективным управленцем, но совершенно справедливо не смог переизбраться».

Нельзя сказать, что система оценки кардинально влияет на действия губернаторского корпуса по выстраиванию отношений с федеральными министерствами. «Те же гранты – это, по сути, небольшая часть денег, которые федеральный центр выделяет в регионы, – отмечает политолог. – Отдельные губернаторы могут быть по этим критериям середняками, но за счет успешного позиционирования выстроенных отношений с рядом министерств и федеральным правительством успешно выбивать деньги себе на регионы».

При этом собеседник агентства не исключил, что результаты оценки работы губернаторов по новой системе не попадут в публичный доступ, а будут ложиться исключительно на стол главе государства и высшему руководству его администрации. «Есть мнение, что эта система будет закрытой», – пояснил Фетисов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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