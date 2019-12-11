Путин не планирует смотреть сериал про «Слугу народа»

Президент РФ не смотрел и не планирует смотреть сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сегодня в традиционном брифинге со СМИ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, главе РФ просто некогда.

Напомним, сериал «Слуга народа» начали показывать на Украине в 2015 году, он состоит из трех сезонов и был встречен аудиторией на ура. Во многом, именно благодаря славе этого ТВ-продукта Зеленскому удалось выиграть выборы президента Украины. ТНТ начинает показ «Слуги народа» сегодня в 19.00. Планируется выдать в эфир сразу три серии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.12.19

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