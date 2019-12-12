«Слугу народа» сняли с эфира российского ТВ, перед этим из сериала вырезали шутку про Путина

Телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл украинский президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что сатирическую ленту покажут по российскому телевидению, стало известно сразу после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париже в рамках нормандского саммита. Вечером 11 декабря в эфире ТНТ вышли первые три серии сериала. Причем при трансляции первой серии на Дальнем Востоке показали известную шутку про Путина и часы, но вырезали ее при демонстрации на европейскую часть России.

Надо отметить, что в одной из последующих серий демонстрируется сцена, в которой президент Василий Голобородько-Зеленский пытается успокоить драчливых депутатов Рады заявлением о том, что «Путина свергли». «Это шутка, по-другому вас было не остановить», – говорит герой Зеленского.

Ранее в телепрограмме ТНТ анонсировалось, что продолжение сериала будет выходить с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь ТНТ покажет в это время сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

На телеканале, комментируя газете «Ведомости» оперативные изменения в вещательной сетке, заявили, что ТНТ изначально не планировал показывать больше трех первых серий «Слуги народа». По словам представителя ТНТ, первый сезон сериала будет доступен на стриминговой платформе ТНТ PREMIER с 12 декабря. Он добавил, что анонс о показе «Слуги народа» в эфире ТНТ с 11 декабря был «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».

«Слугу народа» начали показывать на Украине в 2015 году. Всего в сериале три сезона – 51 серия. Аудитория встретила сатирическую комедию с восторгом. Во многом, именно благодаря огромному успеху этого сериала Зеленскому удалось одержать победу на выборах президента Украины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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