Онлайн-кинотеатр удалил из сериала об апокалипсисе эпизод о расстреле мирных россиян и беспорядках

Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий «Газпром-медиа», удалил пятую серию фантастического сериала «Эпидемия», повествующего о неизвестном смертоносном вирусе в Москве, который выкосит всё население столицы. В удаленном эпизоде были показаны беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей.

Пятую серию показали 12 декабря, но в ночь на субботу, 14 сентября, ее удалили, передает «Дождь». Позже исчез анонс шестой серии.

Режиссер сериала Павел Костомаров сообщил, что произошедшее является сюрпризом для него. По его словам, причину приостановки показа ему не объяснили.

В то же время, как сообщается на сайте онлайн-кинотеатра, продолжение сериала выйдет в эфир в феврале 2020 года. В пресс-службе Premier отметили, что сериал разделили на две части по четыре серии и пятый эпизод входит во вторую часть, которую и покажут в феврале. Там также заявили, что перенос «Эпидемии» на февраль связан с успехом нового сезона сериала «Полицейский с рублевки». «Конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес-KPI. Сериал «Эпидемия» является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот», – сообщил представитель онлайн-кинотеатра.

Сериал «Эпидемия», основанный на романе Яны Вагнер «Вонгозеро», выходит в онлайн-платформе с 14 ноября. Первый сезон насчитывает восемь серий.

Ранее на этой неделе российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Первые три серии сериала вышли в среду, 11 декабря. При этом из первого эпизода убрали шутку про президента РФ Владимира Путина. Телеканал объявил, что показ только трех серий был маркетинговым ходом, и полностью сериал будет доступен на платной платформе Premier.

В СМИ и соцсетях возникла версия о том, что показ сериала с Зеленским прекращен по политическим мотивам – по указанию администрации президента. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности Кремля к снятию из эфира «Слуги народа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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