Зеленский ответил шуткой на снятие с российского эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ. Снятие с эфира в России сатирической комедии он назвал ошибкой, отметив, что этот случай его «очень удивил».

При этом украинский президент выразил сожаление из-за того, что российское телевидение не покажет этот популярный продукт. И пошутил: «Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то – «Слуга народа».

«В целом это большая информационная ошибка телеканала или власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в России», – заявил Зеленский в эфире телеканала «1 + 1». Он добавил, что все, кому интересно увидеть продолжение сериала, будут смотреть его в YouTube.

Напомним, первые три серии сериала вышли на ТНТ в среду, 11 декабря. При этом зрителям в центральной части России первую серию показали в урезанном виде, вырезав из нее всем известную шутку про Путина. Накануне телеканал объявил, что показ лишь трех серий был маркетинговым ходом, и полностью «Слугу народа» покажут на платной онлайне-платформе канала.

В СМИ и соцсетях возникла версия о том, что показ сериала с Зеленским в главной роли прекращен по политическим мотивам – по указанию администрации президента. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности Кремля к снятию из эфира сериала «Слуга народа».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 13.12.19

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