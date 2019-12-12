Кремль заявляет, что не причастен к исчезновению из эфира «Слуги народа»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности Кремля к снятию из эфира сериала «Слуга народа». Напомним, ТНТ несколько дней подряд рекламировал появление этого продукта в своем эфире, накануне вечером даже показал несколько серий, а потом сообщил, что продолжать показ не намерен и ознакомиться с другими сериями можно будет уже только в платном варианте канала. В СМИ и социальных сетях возникла версия о том, что показ сериала с Владимиром Зеленским в главной роли прекращен по политическим мотивам, в частности, по указанию администрации президента.

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. И мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения», – ответил на актуальный вопрос на ежедневном брифинге со СМИ Дмитрий Песков.

Москва, Елена Васильева

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