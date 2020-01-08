Трамп проводит совещание по поводу ракетных ударов Ирана по американским базам

В Белом доме началось совещание Дональда Трампа с ключевыми министрами и советниками. Оно посвящено теме ракетного удара Ирана по военным базам США на территории Ирака. Как сообщает ТАСС, новостные телекомпании США продемонстрировали кадры приезда в Белый дом главы Пентагона Марка Эспера и госсекретаря США Майкла Помпео.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Напомним, обострение отношений на Ближнем Востоке произошло после того, как США 3 января 2020 года с помощью ракетного удара убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран обещал отомстить за произошедшее, в ответ же получил уверения от США, что они ответят агрессией на любой немирный шаг Тегерана.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 07.01.20

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