ЕР отозвала проект закона о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

Единороссы отозвали из Госдумы законопроект о ликвидации политических партий за получение финансирования из-за рубежа, внесенный на рассмотрение парламента накануне. Об этом говорится в карточке законопроекта в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов объяснил отзыв документа необходимость его доработки. Депутат согласился с предлагаемой нормой об исключении любого прямого и косвенного иностранного финансирования политических партий. «В то же время представленный законопроект очевидно нуждается в серьезном юридическом анализе и доработке», – цитирует парламентария ТАСС.

Авторами законопроекта выступили Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. В настоящее время партии в России могут получать финансирование от юридических лиц с иностранным участием менее 30%. Международные общественные организации, иностранные физические лица и лица без гражданства лишены такого права. Нарушение карается штрафом. По мнению депутатов, наказание следует ужесточить.

В пояснительной записке к документу указывается, что изменения в законодательстве необходимы в связи с «активной антироссийской пропагандой», которую ведут «члены российских оппозиционных партий за рубежом», «дискредитируя госсимволы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти». Авторы инициативы полагают, что «российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране».

Депутаты напомнили, что в 2013 году кандидат в мэры Москвы от оппозиции Алексей Навальный получал деньги посредствам системы «Яндекс.Деньги» из-за рубежа, и это не стало для него препятствием для участия в выборах. В случае принятия поправок, такая ситуация в будущем будет исключена.

В октябре прошлого года Минюст России внесФонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Данное решение министерство объяснило это тем, что организация получает денежные средства из США и Испании. ФБК не согласился с таким решением, потребовав доказательств зарубежного финансирования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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