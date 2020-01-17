Госдуме предложили ликвидировать партии за финансирование из-за рубежа

Единороссы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому за получение финансирования из-за рубежа предлагается ликвидировать политические партии. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

На сегодняшний день, партии в России могут получать финансирование от юридических лиц с иностранным участием менее 30%. Международные общественные организации, иностранные физические лица и лица без гражданства лишены такого права. Нарушение карается штрафом. По мнению депутатов, наказание следует ужесточить. «Мы своим законопроектом сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли – это легко отследить, а даже при наличном финансировании», – приводит ТАСС слова Евгения Марченко.

Из пояснительной записки к документу следует, что изменения в законодательстве необходимы в связи с «активной антироссийской пропагандой», которую ведут «члены российских оппозиционных партий за рубежом», «дискредитируя госсимволы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти». По мнению авторов инициативы, «российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране».

Они напомнили, что в 2013 году кандидат в мэры Москвы от оппозиции Алексей Навальный получал деньги посредствам системы «Яндекс.Деньги» из-за рубежа, что не помешало ему принять участие в выборах. В случае принятия поправок, такая ситуация в будущем будет исключена.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.20

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