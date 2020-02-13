Путин сменил губернатора Калужской области

В Калужской области сменился глава региона. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Владимир Путин подписал заявление об отставке по собственному желанию губернатора Анатолия Артамонова. Врио главы области до выборов назначен Владислав Шапша.

Напомним, что Артамонов был калужским губернатором с 2000 года.

О новом главе известно, что ему 47 лет. Он родился в городе Обнинске Калужской области и в последнее время был главой его администрации. Шапша проходил обучение на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, состоит в «Единой России».

Москва, Елена Васильева

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