«Со мной будет веселей», – Шнуров вступил в Партию Роста

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию Роста, возглавляемую Уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Партбилет Шнурову вручил сам бизнес-омбудсмен на встрече руководителями региональных отделений партии в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», – сказал музыкант собравшимся на встрече.

Руководитель партии в свою очередь выразил надежду, что Шнуров «украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями».

Как сообщил источник издания «Открытые медиа», Шнурова попросили принять в партию по прямому указанию кремлевской администрации. Он уверяет, что музыкант якобы возглавит список Партии Роста на выборах в Госдуму в 2021 году. Между тем, как отметил представитель партии, данный вопрос пока не обсуждался, и Титов не объявлял об этом.

Позже, общаясь с журналистами, Шнуров обтекаемо ответил на вопрос о планах баллотироваться в Госдуму. «В планах... может быть, есть, а может быть, и нет», – сказал музыкант, отметив, что нужно сначала «дожить» до этого. При этом Шнуров призвал не искать «кремлевский след» в его вступлении в партию. «Роль администрации президента сильно преувеличена», – утверждает музыкант, отмечая, что «иногда что-то происходит и без их воли» (цитата по «Интерфаксу»).

Санкт-Петербург, Наталья Аникина

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